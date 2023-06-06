Минобороны: ВС России отразили четыре попытки наступления украинской армии в районе Артёмовска

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что ВСУ совершили четыре попытки наступления в районе Артёмовска.

Фото: redstar.ru

"Отражены попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады армии Украины в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе села Берховка в Донецкой Народной Республике", — подчеркнули в военном ведомстве.

Бойцы Южной группировки войск не позволили противнику прорваться в их оборону или обойти позиции, добавили в министерстве.

По его данным, за 24 часа Украина потеряла в районе Артёмовска свыше 260 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, две установки реактивной системы залпового огня "Град", три САУ "Гвоздика", одну САУ Cezar, гаубицы М777, Д-30 и "Мста-Б".