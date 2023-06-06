Официальные представители Минобороны РФ заявили, что ВСУ совершили четыре попытки наступления в районе Артёмовска.
"Отражены попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады армии Украины в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе села Берховка в Донецкой Народной Республике", — подчеркнули в военном ведомстве.
Бойцы Южной группировки войск не позволили противнику прорваться в их оборону или обойти позиции, добавили в министерстве.
По его данным, за 24 часа Украина потеряла в районе Артёмовска свыше 260 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, две установки реактивной системы залпового огня "Град", три САУ "Гвоздика", одну САУ Cezar, гаубицы М777, Д-30 и "Мста-Б".
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