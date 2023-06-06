Ходаковский: ВСУ сменили тактику и снова пошли в наступление на Новодонецкое

0:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные решили сменить тактику на Южно-Донецком направлении и снова пошли в наступление. Об этом сообщил во вторник вечером замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

По его словам, оперативная ситуация в районе Времьевского выступа вблизи границы ДНР и Запорожской областей снова напряжённая.

Теперь противник вместо большого количества танков подскакивает к Новодонецкому на лёгкой броне как можно ближе, высаживает пехоту для штурма и возвращает технику за новой партией, объяснил экс-комбат бригады "Восток".

Он отметил, что это не контрбатарейная борьба, так как российские военные дотягиваются артиллерией до вражеской пехоты и наносят ей поражение.

При этом кто-то из всушников прорывается к окраинным домам, кто-то остаётся лежать в поле, а кто-то начинает бежать. Когда бегущие уже отходят на приличное расстояние, к ним тут же подскакивает броня, грузит их и снова отправляет в бой, заключил Ходаковский.

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