Воюющие на стороне Украины предатели из России опубликовали видеокадры передвижения на бронетехнике в Белгородской области. Роликом поделился в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок.
Он отметил, что локация — южные окраины Новой Таволжанки — подтверждена, в отличие от даты съёмки.
По мнению, репортёра, это могут быть так называемые консервы — заранее заготовленные многочисленные видео и фото, снятые во время успешных рейдов.
Боевики активно используют такую тактику, постепенно вбрасывая кадры в информационное поле, чтобы создать иллюзию постоянного присутствия на российской территории, объяснил военкор.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально заявил, что террористов и диверсантов на территории региона нет, в том числе и в Новой Таволжанке.
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