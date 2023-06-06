Предатели РФ опубликовали кадры передвижения на броне в Новой Таволжанке

Воюющие на стороне Украины предатели из России опубликовали видеокадры передвижения на бронетехнике в Белгородской области. Роликом поделился в своём Telegram-канале военный журналист Юрий Котенок.

Кадры передвижения диверсантов ВСУ в Новой Таволжанке

Он отметил, что локация — южные окраины Новой Таволжанки — подтверждена, в отличие от даты съёмки.

По мнению, репортёра, это могут быть так называемые консервы — заранее заготовленные многочисленные видео и фото, снятые во время успешных рейдов.

Боевики активно используют такую тактику, постепенно вбрасывая кадры в информационное поле, чтобы создать иллюзию постоянного присутствия на российской территории, объяснил военкор.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально заявил, что террористов и диверсантов на территории региона нет, в том числе и в Новой Таволжанке.