Американская пресса описывает украинских штурмовых групп ВСУ. Сначала украинские войска пускают танки и артиллерию. Неизвестно, на каком направлении происходил штурм, который описывает издание.
Один из солдат ВС Украины рассказал, что сначала нанесли огонь миномёты, потом "выкатился танк", а после него "бронированные "Хаммеры" помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов", передаёт The New York Times (NYT).
Стоит отметить, что 4 и 5 июня противник уже пытался штурмовать, применяя данную тактику, но задачи не были выполнены. ВСУ понесли серьёзные потери.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.