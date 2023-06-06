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NYT: штурмовые отряды войск ВС Украины применяют миномёты и танки перед началом штурма

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Силовые структуры

Американская пресса описывает украинских штурмовых групп ВСУ. Сначала украинские войска пускают танки и артиллерию. Неизвестно, на каком направлении происходил штурм, который описывает издание.

NYT: штурмовые отряды войск ВС Украины применяют миномёты и танки перед началом штурма
Фото: n4k.ru

Один из солдат ВС Украины рассказал, что сначала нанесли огонь миномёты, потом "выкатился танк", а после него "бронированные "Хаммеры" помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов", передаёт The New York Times (NYT).

Стоит отметить, что 4 и 5 июня противник уже пытался штурмовать, применяя данную тактику, но задачи не были выполнены. ВСУ понесли серьёзные потери.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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