NYT: штурмовые отряды войск ВС Украины применяют миномёты и танки перед началом штурма

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американская пресса описывает украинских штурмовых групп ВСУ. Сначала украинские войска пускают танки и артиллерию. Неизвестно, на каком направлении происходил штурм, который описывает издание.

Фото: n4k.ru

Один из солдат ВС Украины рассказал, что сначала нанесли огонь миномёты, потом "выкатился танк", а после него "бронированные "Хаммеры" помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов", передаёт The New York Times (NYT).

Стоит отметить, что 4 и 5 июня противник уже пытался штурмовать, применяя данную тактику, но задачи не были выполнены. ВСУ понесли серьёзные потери.