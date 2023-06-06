"РВ": 200-я бригада ВС РФ сожгла лучшую САУ в мире — немецкую PzH 2000 в бою у Артёмовска

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бои на флангах Артёмовска не прекращаются. Противник активно использует натовскую артиллерию. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что силами 200-й бригады ВС России была уничтожена немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze 2000.

"На днях артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота вступили в артиллерийскую дуэль с немецкой самоходной гаубицей Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)", — пишет источник.

Немецкая САУ считается одной из лучших в мире. Эта современная установка отличается высокой скорострельностью, мобильностью и дальностью. На видео показано уничтожение PzH 2000, которое впервые зафиксировали.