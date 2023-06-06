ВСУ ворвались в Опытное под Донецком, пытаясь отрезать армию РФ в Водяном

Боевики ВСУ ворвались в населённый пункт Опытное под Донецком, пытаясь отрезать российскую армию в Водяном.

Фото: redstar.ru

Неприятель снова контратакует на флангах у Авдеевки. После поражения накануне у Водяного и Опытного армия Украины опять пошла в атаку.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В этом районе сражается батальон "Сомали", ему помогают подразделения российских мобилизованных.

"Бои продолжаются, наши пытаются отбросить врага", — отмечает издание.

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