"Царьград": Матвийчук заявил, что войска ВС Украины начали контрнаступление по методичке НАТО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О том, что украинские силы пошли в широкомасштабное наступление сразу на пяти направлениях спецоперации, сообщило Министерство обороны России ещё 4 июня. Но является ли оно тем самым "контрнаступом"? На вопрос ответил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Фото: Мilitaryarms

Он отметил, что контрнаступление ВСУ начали по натовским методичкам, однако кампания ещё не созрела и развивается не в том масштабе, в котором планировал Киев. Но к линии боевого соприкосновения брошено много сил ВСУ, сообщает "Царьград".

"Они сейчас проводят разведку боем. Это чистейшей воды тактика НАТО, когда мобильные, гибкие силы прощупывают оборону противника на предмет обнаружения явно выраженных слабых мест, чтобы там сосредоточить усилия", — сказал Матвийчук.