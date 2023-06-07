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Наёмник с Тайваня рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили весь его взвод на Украине

0:38
Силовые структуры

Наёмник с Тайваня, воюющий за ВСУ, рассказал, что российские военные дважды уничтожили практически весь его взвод на Украине. Об этом пишет Taiwan News.

Наёмник с Тайваня рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили весь его взвод на Украине
Фото: https://yandex.ru/

"Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боёв была не самая высокая", — приводит слова наёмника издание.

Ранее сообщалось, что польские наёмники вместе с боевиками ВСУ смогли вклиниться в оборону ВС РФ на Запорожском направлении, но понесли потери и отошли.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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