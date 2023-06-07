Наёмник с Тайваня рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили весь его взвод на Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наёмник с Тайваня, воюющий за ВСУ, рассказал, что российские военные дважды уничтожили практически весь его взвод на Украине. Об этом пишет Taiwan News.

Фото: https://yandex.ru/

"Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боёв была не самая высокая", — приводит слова наёмника издание.

Ранее сообщалось, что польские наёмники вместе с боевиками ВСУ смогли вклиниться в оборону ВС РФ на Запорожском направлении, но понесли потери и отошли.