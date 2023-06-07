Наёмник с Тайваня, воюющий за ВСУ, рассказал, что российские военные дважды уничтожили практически весь его взвод на Украине. Об этом пишет Taiwan News.
"Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боёв была не самая высокая", — приводит слова наёмника издание.
Ранее сообщалось, что польские наёмники вместе с боевиками ВСУ смогли вклиниться в оборону ВС РФ на Запорожском направлении, но понесли потери и отошли.
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