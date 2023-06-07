Киевский режим намерен размещать украинских солдат в школах и детских садах в подконтрольных ему населённых пунктах на Запорожском направлении.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах, одновременно власти Украины планируют вновь запустить очные дополнительные занятия и кружки для детей на территории образовательных учреждений. Собеседник агентства считает, что главной целью Киева является прикрытие личного состава ВСУ от ударов российской армии.
"Часть школ будет использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками", — пояснил источник.
Он добавил, что военные ВСУ займут спортивные залы и подсобные помещения. Гражданское население недовольно такими планами Киева, заключил силовик.
Ранее Вооружённые силы РФ уничтожили технику украинских войск на Запорожском направлении, применив дроны-камикадзе.
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