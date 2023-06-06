РИА Новости: ВС РФ уничтожили технику украинских войск дронами-камикадзе в Запорожской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие, применив дроны-камикадзе, нанесли точные удары по украинской технике на Запорожском направлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки "Восток", украинские боевики и их транспорт — основные цели для атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) РФ. Агентство также обнародовало видеозапись с моментом поражения техники ВСУ в Запорожской области.

Ранее ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н российской армии поразили несколько украинских боевых машин на Запорожском направлении. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в этой зоне боевых действий ротно-тактические группы ВСУ будут искать слабые места для попыток прорыва обороны РФ.