Российские военнослужащие, применив дроны-камикадзе, нанесли точные удары по украинской технике на Запорожском направлении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки "Восток", украинские боевики и их транспорт — основные цели для атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) РФ. Агентство также обнародовало видеозапись с моментом поражения техники ВСУ в Запорожской области.
Ранее ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н российской армии поразили несколько украинских боевых машин на Запорожском направлении. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в этой зоне боевых действий ротно-тактические группы ВСУ будут искать слабые места для попыток прорыва обороны РФ.
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