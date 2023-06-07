Полковник Баранец: ВСУ стали активно применять американскую тактику

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель, полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о новой тактике, которую стали активно применять вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий, сообщает издание URA.RU.

Фото: REX

По словам эксперта, это преимущественно американская тактика, испытанная США в Афганистане и других странах.

Прежде всего, это очень большое количество разведывательно-диверсионных групп (ДРГ), которые действуют под прикрытием беспилотников, отметил аналитик.

Украинские ДРГ пытаются отвлечь внимание от главного удара наступления ВСУ, а попытка залезания на территорию России в Белгородскую область является самым "экзотичным" их приёмом, объяснил журналист.

Ранее комбат Александр Ходаковский рассказал о смене тактики ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.