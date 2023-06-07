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WarGonzo: Каховскую ГЭС могли подорвать катерами-БПЛА

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Силовые структуры

Пока русскоязычные массмедиа дискутируют на тему о том, кому было выгодным разрушение Каховской ГЭС, и кто именно это сделал, зарубежные издания рассматривают другую версию, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

WarGonzo: Каховскую ГЭС могли подорвать катерами-БПЛА
Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Иностранные СМИ пишут, что взрыв могли произвести при помощи катера-беспилотника, наподобие тех, которые были использованы для атак на Севастопольский порт.

Фигурирует в этой версии заблаговременно заложенное на дамбу взрывчатое вещество. Катер-БПЛА выступил в качестве детонатора.

WarGonzo отмечает, что эта теория, вне всяких сомнений, имеет право на существование. Между тем, что произошло в действительности, станет известно только после того, как сойдёт вода, и компетентные органы проведут соответствующую экспертизу.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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