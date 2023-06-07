Пока русскоязычные массмедиа дискутируют на тему о том, кому было выгодным разрушение Каховской ГЭС, и кто именно это сделал, зарубежные издания рассматривают другую версию, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Иностранные СМИ пишут, что взрыв могли произвести при помощи катера-беспилотника, наподобие тех, которые были использованы для атак на Севастопольский порт.
Фигурирует в этой версии заблаговременно заложенное на дамбу взрывчатое вещество. Катер-БПЛА выступил в качестве детонатора.
WarGonzo отмечает, что эта теория, вне всяких сомнений, имеет право на существование. Между тем, что произошло в действительности, станет известно только после того, как сойдёт вода, и компетентные органы проведут соответствующую экспертизу.
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