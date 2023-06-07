Полковник Пинчук: активное контрнаступление боевиков ВСУ начнётся с 12 по 23 июня

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим начнёт активное контрнаступление ко Дню России — в период с 12 по 23 июня. Корреспонденты информационного портала Ura. ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление первого министра госбезопасности ДНР полковника запаса Андрея Пинчука.

Фото: СмК

"Украина ведёт в первую очередь информационную войну, — подчеркнул он. — Это элемент нанесения удара по нам и прорыва".

Полковник сообщил, что в указанный период в Европе будут проходить наиболее крупные авиационные учения НАТО. Некоторые их участники будут использованы для поддержки ВСУ, резюмировал Пинчук.