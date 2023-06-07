Киевский режим начнёт активное контрнаступление ко Дню России — в период с 12 по 23 июня. Корреспонденты информационного портала Ura. ru пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление первого министра госбезопасности ДНР полковника запаса Андрея Пинчука.
"Украина ведёт в первую очередь информационную войну, — подчеркнул он. — Это элемент нанесения удара по нам и прорыва".
Полковник сообщил, что в указанный период в Европе будут проходить наиболее крупные авиационные учения НАТО. Некоторые их участники будут использованы для поддержки ВСУ, резюмировал Пинчук.
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