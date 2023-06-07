Марочко: Киев предпринимает безуспешные попытки контрнаступления на трёх направлениях

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешных попытках контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на трёх направлениях в зоне спецоперации.

Фото: https://regnum.ru/

По его словам, речь идёт о Купянском, Краснолиманском и Донецком тактических направлениях, где Киев регулярно осуществляет атаки.

"Однако существенных успехов не достиг", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, Вооружённые силы РФ отражают все удары украинских боевиков. Он добавил, что ВСУ сталкиваются со значительными потерями при попытке контрнаступления, откатываясь на старые позиции.

Ранее Марочко проинформировал о стягивании украинской артиллерии к линии боевого соприкосновения.