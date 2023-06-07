ВСУ продолжили разведку боем на Артёмовском направлении

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Лисицын проинформировал о том, что в среду, 7 июня, киевский режим возобновил ранее приостановленную разведку боем на Артёмовском направлении.

Фото: РИА Новости

Укронацисты активно атакуют позиции российской армии в направлении населённых пунктов Берховка и Клещеевка. Однако, прорваться там и вклиниться в оборону армии РФ противнику не удаётся.

ВСУ по-прежнему несут огромные потери, сообщил военкор.