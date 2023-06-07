Военкор Лисицын проинформировал о том, что в среду, 7 июня, киевский режим возобновил ранее приостановленную разведку боем на Артёмовском направлении.
Укронацисты активно атакуют позиции российской армии в направлении населённых пунктов Берховка и Клещеевка. Однако, прорваться там и вклиниться в оборону армии РФ противнику не удаётся.
ВСУ по-прежнему несут огромные потери, сообщил военкор.
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