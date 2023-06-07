Ходаковский: военные РФ захватили канадское оборудование РЭБ, не имеющее аналогов

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные захватили в зоне спецоперации канадское оборудование, которое предназначено для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: telegram

По его словам, системно подобное оборудование применялось и ранее, однако полученный образец превосходит все известные аналоги в разы.

"У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу", — заметил офицер.

Он напомнил также, что бойцы батальона "Восток" давно начали внедрять практику использования дистанционных антенн и управления бортами из укрытия. Как раз на тот случай. если будут попытки установить местоположения операторов и подавить точку огневыми средствами.

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