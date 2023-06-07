"РВ": враг понёс потери в ходе наступления у Авдеевки и меняет тактику

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытки украинских боевиков атаковать Водяное и Опытное полностью провалились, а потому противник был вынужден сменить тактику.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Наступление ВСУ закончилось для неприятеля ощутимыми потерями, украинцы были вынуждены уйти в глухую оборону.

"Враг ведёт огонь из всех видов вооружения, пытаясь подавить нашу оборону перед новыми попытками прорыва", — сообщают военкоры издания "Русская весна" в своём Telegram-канале.

По словам репортеров, это дало возможность российской артиллерии усилить контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые точки ВСУ.

Ранее в пресс-службе группировки "Центр" ВС РФ сообщили, что авиационным ракетно-бомбовым ударом было нанесено серьёзное поражение трём бригадам украинской армии.