Попытки украинских боевиков атаковать Водяное и Опытное полностью провалились, а потому противник был вынужден сменить тактику.
Наступление ВСУ закончилось для неприятеля ощутимыми потерями, украинцы были вынуждены уйти в глухую оборону.
"Враг ведёт огонь из всех видов вооружения, пытаясь подавить нашу оборону перед новыми попытками прорыва", — сообщают военкоры издания "Русская весна" в своём Telegram-канале.
По словам репортеров, это дало возможность российской артиллерии усилить контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые точки ВСУ.
Ранее в пресс-службе группировки "Центр" ВС РФ сообщили, что авиационным ракетно-бомбовым ударом было нанесено серьёзное поражение трём бригадам украинской армии.
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