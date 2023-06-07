Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о том, что боевики ВСУ утром 7 июня нанесли несколько массированных ударов по мирному Токмаку в Запорожской области.
Системы ПВО России успешно сработали. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, заявил Рогов.
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