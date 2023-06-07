Боевики ВСУ обстреливают Токмак

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о том, что боевики ВСУ утром 7 июня нанесли несколько массированных ударов по мирному Токмаку в Запорожской области.

Фото: СмК

Системы ПВО России успешно сработали. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, заявил Рогов.