МИД РФ: ситуация на Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного изучения

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного изучения и расследования. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

Фото: РБК

Дипломат подчеркнула, что реакция на произошедшее со стороны стран Запада вполне предсказуема. Она сводится к стремлению обвинить Россию, вне зависимости от того, что произошло на самом деле.

Захарова добавила, что "вывод" со стороны западных стран о виновности России был сделан за два часа, но они до сих пор, спустя почти год, не могут ответить на вопрос о том, кто взорвал "Северные потоки".

Напомним, в ночь на 6 июня, после обстрела со стороны украинских боевиков некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Это привело к неконтролируемому сбросу воды по течению Днепра.