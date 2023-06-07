Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного изучения и расследования. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что реакция на произошедшее со стороны стран Запада вполне предсказуема. Она сводится к стремлению обвинить Россию, вне зависимости от того, что произошло на самом деле.
Захарова добавила, что "вывод" со стороны западных стран о виновности России был сделан за два часа, но они до сих пор, спустя почти год, не могут ответить на вопрос о том, кто взорвал "Северные потоки".
Напомним, в ночь на 6 июня, после обстрела со стороны украинских боевиков некоторые задвижки Каховской ГЭС были разрушены. Это привело к неконтролируемому сбросу воды по течению Днепра.
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