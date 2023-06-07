Бойцы передовых подразделений группировки "Восток" совместно с авиацией и артиллерией уверенно наносят огневое поражение укронацистам на Южно-Донецком направлении.

Боевики ВСУ активно ведут наступление, но российская армия успешно сдерживает противника, сообщили в Минобороны РФ.

Стрелки-зенитчики мотострелковых подразделений сбили принадлежавший украинской стороне вертолёт Ми-24.

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