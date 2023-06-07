NBS: целью атаки дронов ВСУ на Москву были дома офицеров российской разведки

Целью атаки беспилотников на Москву 30 мая были дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом заявили два высокопоставленных американских источника телеканалу NBC.

Фото: Агентство "Москва"

По их словам, один из многоквартирных домов, который пострадал от ударов дронов, связан со Службой внешней разведки (СВР) России.

Издание отметило, что данных о повреждении квартиры кого-либо из офицеров СВР или ранении сотрудников службы нет.

"Киевский режим открыто признается в том, что он террористический. Однако никаких отдельных домов для разведчиков нет. Есть ведомственные дома, но там есть разные семьи", — прокомментировал статью политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.