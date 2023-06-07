Рогов: Вода в Днепре ушла более чем на 30 метров

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Вода в Днепре отошла более чем на 30 метров на территории временно подконтрольного киевскому режиму Запорожья. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

По его словам, ситуация сложилась таким образом вследствие подрыва Каховской ГЭС укронацистами и из-за экстренного снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Ширина русла реки Днепр в итоге уменьшилась в различных участках до 65 метров, резюмировал Рогов.