Сальдо: в зоне бедствия вследствие подрыва Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тысяч человек

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне бедствия на территории Херсонской области вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС оказались от 22-х до 40 тысяч человек, следует из сегодняшнего заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Фото: Кубанские новости

По состоянию на утро 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на три с половиной метра под Энергодаром в Запорожской области, где находится АЭС.

Оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения, после ЧП на ГЭС сложилась в пользу российской армии, резюмировал Сальдо.