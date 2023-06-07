В зоне бедствия на территории Херсонской области вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС оказались от 22-х до 40 тысяч человек, следует из сегодняшнего заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
По состоянию на утро 7 июня уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на три с половиной метра под Энергодаром в Запорожской области, где находится АЭС.
Оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения, после ЧП на ГЭС сложилась в пользу российской армии, резюмировал Сальдо.
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