Бойцы Вооружённых Сил России в настоящее время продолжают находиться в Шебекино Белгородской области. Обстановка в городе — под полным контролем российской армии, сообщил военкор Александр Коц.
По его словам, сотрудники коммунальных структур активно занимаются сейчас восстановлением сетей электроснабжения, повреждённых в результате массированных обстрелов боевиками ВСУ.
Сотрудники правоохранительных органов оказывают местному населению помощь в ходе массовой эвакуации из города, который не прекращает обстреливать киевский режим. Из Шебекино вывезли уже свыше 250 мирных граждан, уточнил Коц.
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