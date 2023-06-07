Военкор Коц рассказал об обстановке в Шебекино

Бойцы Вооружённых Сил России в настоящее время продолжают находиться в Шебекино Белгородской области. Обстановка в городе — под полным контролем российской армии, сообщил военкор Александр Коц.

Фото: t.me/vvgladkov

По его словам, сотрудники коммунальных структур активно занимаются сейчас восстановлением сетей электроснабжения, повреждённых в результате массированных обстрелов боевиками ВСУ.

Сотрудники правоохранительных органов оказывают местному населению помощь в ходе массовой эвакуации из города, который не прекращает обстреливать киевский режим. Из Шебекино вывезли уже свыше 250 мирных граждан, уточнил Коц.