CNN: на Западе увидели признаки начала контрнаступления армии Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные чиновники сообщили, что видят признаки начала контрнаступления ВСУ. Об этом написали в CNN.

Фото: donbasstoday.ru

Об операции Киева высказались источники СМИ из военно-политического блока НАТО. По их данным, украинские военные действовали не только в южной части Донецкой Народной Республики, но и в юго-восточном районе Запорожской области, между Херсоном и Запорожской АЭС.

Вместе с этим журналисты заявили, что интенсивность боёв увеличилась на востоке Украины. В этом регионе ВСУ осуществляют наземные атаки, наносят артиллерийские удары, так как пытаются обнаружить слабости в обороне российской армии, отметили в CNN.

"Украинцам придётся найти одну-две бреши", — подчеркнул европейский чиновник.

По мнению дипломата, подтопление территорий в результате удара по Каховской ГЭС способно помешать наступлению ВСУ. Солдатам будет тяжелее форсировать Днепр, использовать дороги на этом участке, предупредил политик. Также он добавил, что власти потратят ресурсы на решение гуманитарной проблемы.