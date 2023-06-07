Российский военкор Юрий Котенок проинформировал о ходе боевых действий на Донецком направлении.
По его словам, активные артиллерийские бои по-прежнему идут в настоящее время в Опытном и Водяном, а также в южной части населённого пункта Первомайское и на западе города Марьинка.
Существенные изменения на карте на данный момент отсутствуют. Киевский режим продолжает наносить точечные удары, отметил Котенок.
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