Военкор Котенок рассказал об артиллерийских боях под Марьинкой

Российский военкор Юрий Котенок проинформировал о ходе боевых действий на Донецком направлении.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

По его словам, активные артиллерийские бои по-прежнему идут в настоящее время в Опытном и Водяном, а также в южной части населённого пункта Первомайское и на западе города Марьинка.

Существенные изменения на карте на данный момент отсутствуют. Киевский режим продолжает наносить точечные удары, отметил Котенок.