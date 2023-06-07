Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют на Авдеевском направлении такую же тактику, как в Мариуполе и Артёмовске, рассказал российский боец с позывным "Микс".
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика-спецназовца, украинские солдаты катаются на боевых машинах пехоты (БМП) Bradley и западных бронетранспортёрах в районе Авдеевки. Военнослужащий добавил, что националисты вооружены американской ствольной артиллерией.
"В Авдеевке мы наблюдаем ту же тактику ВСУ, как они применяли в Мариуполе, в Артёмовске. Прикрываясь мирными гражданами… Точно так же, куча техники, с мирных кварталов "взлёты", — пояснил собеседник агентства.
Ещё один боец отметил, что солдаты ВСУ, базирующиеся на Авдеевском коксохимическом заводе, обстреливают Донецк с помощью реактивных систем залпового огня "Град". Как подчеркнул военный, в последнее время украинские боевики активизировались и стали чаще использовать артиллерию.
Ранее военспец Борис Рожин сообщил, что ВСУ предприняли серию атак под Авдеевкой в ДНР, однако значительных результатов так и не добились.
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