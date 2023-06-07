Маргарита Симоньян опубликовала пост о проблемах отражения атак ВСУ в Белгородской области.
Главред RT разместила в своём Telegram-канале пост журналиста Андрея Медведева, который отреагировал на публикацию телеведущей, в которой она недоумевает, почему мы "сидим" и "ждём", наблюдая за новой колонной ВСУ, которая может атаковать Белгородчину.
"Рита, а что тебя удивляет? Шебекино обстреливает ствольная артиллерия. Также можно спросить, что мешает её подавить? Объяснение очень простое: слабая разведка и слабый навык контрбатарейной борьбы. Ну а также отсутствие взаимодействия между разными подразделениями", — дал исчерпывающее объяснение происходящему Андрей Медведев.
Он отметил, что армия РФ "учится на ходу".
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут.
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