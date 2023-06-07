Подопригора: Киев, вероятно, получит F-16, но формальное наличие истребителей не поможет ВСУ

Следует ожидать, что передача боевых самолётов F-16 Украине действительно произойдёт. Об этом сообщил военный эксперт Борис Подопригора, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление украинского президента Владимира Зеленского о "мощных" поставках истребителей.

Фото: w-dog.ru

По словам аналитика, подготовка пилотов ВСУ осуществляется с осени 2022 года.

"Другое дело, что научиться летать и научиться сражаться — это не одно и то же. Что касается самих поставок, то пока, скорее, следует ожидать, что они действительно состоятся. Но сам по себе самолёт плюс подготовленный лётчик — это ещё не гарантия того, что удастся справиться с боевой задачей", — сказал Подопригора.

Он добавил, что Украина, вероятно, будет использовать F-16 в летнем контрнаступлении в случае их получения. Как подчеркнул эксперт, главное — это эффективность применения, а не формальное наличие самолётов и лётчиков.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые западные лидеры на встрече в Молдавии пообещали предоставить Киеву "мощное" количество истребителей F-16.