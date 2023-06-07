Зеленский: страны Запада передадут Украине мощное количество истребителей F-16

Некоторые западные лидеры пообещали предоставить Киеву "мощное" количество боевых самолётов F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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При этом он обратил внимание на отсутствие инфраструктуры для размещения и обслуживания истребителей. По его словам, она будет построена в случае поставок техники. Как подчеркнул политик, на закрытой встрече в Молдавии представители ряда государств подтвердили ему, что Запад передаст F-16 для нужд ВСУ.

"Я получил от некоторых европейских партнёров уже понимание относительно количества. Оно мощное", — пояснил Зеленский во время пресс-конференции, трансляцию которой организовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Ранее политолог Александр Перенджиев назвал чистой ложью заявление Киева о том, что ВСУ не планируют применять боевые самолёты F-16 в ходе летней наступательной операции. Эксперт убеждён: Украина начнёт использовать истребители, когда они появятся на территории страны.