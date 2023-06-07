Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

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Правительство Швейцарии одобрило поправку к закону о реэкспорте местного оружия на территорию Украины и её союзников. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Фото: radiosputnik.ria.ru

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определённых условиях реэкспортировать её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты".

По результатам голосования из 43 депутатов:

22 проголосовали "за";

проголосовали "за"; 17 отдали голос "против";

отдали голос "против"; четыре решили воздержаться.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию на оружейных мировых рынках, сказав, что производители военной техники и спекулянты "процветают". Предприниматели заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, чтобы не потерять большие доходы.