Правительство Швейцарии одобрило поправку к закону о реэкспорте местного оружия на территорию Украины и её союзников. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определённых условиях реэкспортировать её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты".
По результатам голосования из 43 депутатов:
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию на оружейных мировых рынках, сказав, что производители военной техники и спекулянты "процветают". Предприниматели заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, чтобы не потерять большие доходы.
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