Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики киевского режима вновь подвергли Шебекино массированным обстрелам.
По словам руководителя региона, укронацисты бьют по городу из РСЗО "Град". По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Свыше четырёх десятков украинских снарядов приземлились в промзоне, и там зафиксировали пожар. Ещё 20 снарядов упали в различных частях Шебекино, проинформировал Гладков.
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