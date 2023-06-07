Шебекино под мощным обстрелом: боевики ВСУ накрывают город из "Градов"

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боевики киевского режима вновь подвергли Шебекино массированным обстрелам.

Фото: mirbelogorya.ru

По словам руководителя региона, укронацисты бьют по городу из РСЗО "Град". По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Свыше четырёх десятков украинских снарядов приземлились в промзоне, и там зафиксировали пожар. Ещё 20 снарядов упали в различных частях Шебекино, проинформировал Гладков.