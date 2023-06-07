Киевский активист сегодня разрисовал автотранспортные средства сотрудников ООН, следует из публикации украинского информагентства УНИАН.
"На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ, — говорится в аккаунте активиста в социальной сети. — Никакого вандализма, только выражение позиции".
На дверях машин киевлянин прикрепил скотчем надпись: "Бесполезные", обыгрывающую первую букву в наименовании организации: UN. Издание сообщает, что поведение украинца связано с тем, что 6 июня в ООН празднуют День русского языка.
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