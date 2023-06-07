В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский активист сегодня разрисовал автотранспортные средства сотрудников ООН, следует из публикации украинского информагентства УНИАН.

Фото: Официальная страница ООН

"На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ, — говорится в аккаунте активиста в социальной сети. — Никакого вандализма, только выражение позиции".

На дверях машин киевлянин прикрепил скотчем надпись: "Бесполезные", обыгрывающую первую букву в наименовании организации: UN. Издание сообщает, что поведение украинца связано с тем, что 6 июня в ООН празднуют День русского языка.