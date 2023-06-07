Спецназовцы ВС России захватили британского "Чёрного шершня" у боевиков ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось захватить в зоне СВО ценный трофей — британский мини-дрон "Чёрный шершень". Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

Фото: ИА SM-News

Репортёр рассказал, что группа спецназа ВС РФ заманила в засаду в лесном массиве под Новой Таволжанкой отряд националистов вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожила его в ходе боя. А в качестве трофея бойцам достался полный комплект БПЛА PD-100 Black Hornet Nano.

Это малоразмерные британские дроны вертолётного типа "Шершень", предназначенные для скрытной разведки. Умещается такой миниатюрный аппарат в ладони и может незаметно проникнуть в окно или в пролом в стене и разведать обстановку внутри здания.

"Что уж говорить, трофей очень ценный. А теперь хорошо бы его разобрать до винтика, изучить и в обозримом будущем создать что-то похожее", — добавил военкор.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сообщил, что его бойцы захватили в зоне СВО "секретное" канадское оборудование для поиска дронов и беспилотников.

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