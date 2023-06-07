Кнутов назвал главную опасность секретного оборудования ВСУ для ВС РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что бойцы российской армии захватили оборудование ВСУ канадского производства, которое не имеет аналогов. Аппарат предназначен для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов.

Фото: Мilitaryarms

"Полученный образец превосходит всё, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу", — указал комбат.

Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru отметил, что российские военнослужащие активно применяют дроны. Во время управления беспилотниками операторы находятся в укрытии. Однако при помощи канадского устройства ВСУ способны определить эту точку и нанести артиллеристский удар.

"Это вызывает определённое беспокойство в силу того, что это может привести к гибели наших операторов", — подчеркнул эксперт.

Однако российские специалисты изучат трофей в течение месяца и найдут способ глушить уникальную разработку, которая оказалась в руках противника. Кроме того, можно модернизировать те средства радиоэлектронной борьбы, которые уже есть на вооружении ВС РФ, заключил Кнутов.