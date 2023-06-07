Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что бойцы российской армии захватили оборудование ВСУ канадского производства, которое не имеет аналогов. Аппарат предназначен для выявления точек работы операторов беспилотников и определения координат дронов.
"Полученный образец превосходит всё, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу", — указал комбат.
Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru отметил, что российские военнослужащие активно применяют дроны. Во время управления беспилотниками операторы находятся в укрытии. Однако при помощи канадского устройства ВСУ способны определить эту точку и нанести артиллеристский удар.
"Это вызывает определённое беспокойство в силу того, что это может привести к гибели наших операторов", — подчеркнул эксперт.
Однако российские специалисты изучат трофей в течение месяца и найдут способ глушить уникальную разработку, которая оказалась в руках противника. Кроме того, можно модернизировать те средства радиоэлектронной борьбы, которые уже есть на вооружении ВС РФ, заключил Кнутов.
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