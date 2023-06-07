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Военкор Сладков – о боях в Запорожье: киевский режим собирает погибших и отходит

Силовые структуры

Российский военкор Александр Сладков проинформировал об успешном отражении уже второй за сутки атаки боевиков ВСУ на Запорожском направлении.

Военкор Сладков – о боях в Запорожье: киевский режим собирает погибших и отходит
Фото: ДАН

По словам Сладкова, укронацисты сейчас отходят оттуда, собирая раненых и погибших.

"На фоне попыток второго прорыва в Запорожье, ещё восточнее, под Орехово (тоже атака отбита с уроном для ВСУ), можно сказать, что враг пытается прорвать нашу оборону и в направлении Азовского моря, и в направлении трассы Донецк-Мариуполь (Угледар), и под Бахмутом", — сообщил Сладков.

По словам военкора, речь идёт об очевидной активизации наступательных действий киевского режима. Однако, "единый удар" отсутствует, а "плашмя фронт не проткнёшь", резюмировал Сладков.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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