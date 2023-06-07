Российский военкор Александр Сладков проинформировал об успешном отражении уже второй за сутки атаки боевиков ВСУ на Запорожском направлении.
По словам Сладкова, укронацисты сейчас отходят оттуда, собирая раненых и погибших.
"На фоне попыток второго прорыва в Запорожье, ещё восточнее, под Орехово (тоже атака отбита с уроном для ВСУ), можно сказать, что враг пытается прорвать нашу оборону и в направлении Азовского моря, и в направлении трассы Донецк-Мариуполь (Угледар), и под Бахмутом", — сообщил Сладков.
По словам военкора, речь идёт об очевидной активизации наступательных действий киевского режима. Однако, "единый удар" отсутствует, а "плашмя фронт не проткнёшь", резюмировал Сладков.
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