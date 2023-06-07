РВ: российский спецназ в бою уничтожил спецгруппу предателей из РФ у Новой Таволжанки

Российские военные уничтожили в бою в Харьковской области спецгруппу предателей из РФ, перешедших на сторону Украины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: mil.ru

Отмечается, что движение подразделения врага к границе России у Новой Таволжанки было обнаружено разведчиками с дрона. Спецназовцы решили вступить в бой и уничтожили боевиков. Те, кто выжил, начали убегать и попали на своё же минное поле, где понесли новые потери.

Трофеями разведчиков стали элитное боевое снаряжение, оборудование, боеприпасы, дрон Autel и инженерные средства нацистского спецназа. Захвачены также натовские гранатомёты, дымовые и осколочные гранаты, радиостанции, боеприпасы и магазины.

Ранее военный журналист Александр Коц сообщил, что был захвачен и британский мини-дрон "Чёрный шершень".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.