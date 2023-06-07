Телеграм-канал WarGonzo проинформировал о том, что российская армия сегодня успешно остановила прорыв боевиков ВСУ на трассе Орехов-Токмак, применив РСЗО "Град".
После того, как артиллеристы ВС РФ при поддержке БМП нанесли несколько массированных ударов по пехотинцам украинской армии, они откатились назад. Один из точных ударов со стороны бойцов ВС РФ при этом ликвидировал миномёт киевского режима.
Действия украинских военных свидетельствуют о том, что они предпримут новые попытки наступления предстоящей ночью, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
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