"Град" российской армии остановил ВСУ на автотрассе Орехов-Токмак

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал WarGonzo проинформировал о том, что российская армия сегодня успешно остановила прорыв боевиков ВСУ на трассе Орехов-Токмак, применив РСЗО "Град".

Фото: Вадим Савицкий

После того, как артиллеристы ВС РФ при поддержке БМП нанесли несколько массированных ударов по пехотинцам украинской армии, они откатились назад. Один из точных ударов со стороны бойцов ВС РФ при этом ликвидировал миномёт киевского режима.

Действия украинских военных свидетельствуют о том, что они предпримут новые попытки наступления предстоящей ночью, сообщает телеграм-канал WarGonzo.