Новые кадры уничтожения танков ВСУ ударными вертолётами между ДНР и Запорожьем

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появилось свежее видео уничтожения танков армии Украины ударными вертолётами Воздушно-космическими войсками РФ.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что всё произошло на фронте между ДНР и Запорожьем.

Экипаж боевой машины, обнаружив выдвижение украинской бронетехники в районе Времеевского выступа, высокоточными управляемыми ракетами нанёс удар.

В результате российским оружием были уничтожены две единицы бронетехники украинской армии вместе с экипажами.