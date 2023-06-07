Появилось свежее видео уничтожения танков армии Украины ударными вертолётами Воздушно-космическими войсками РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что всё произошло на фронте между ДНР и Запорожьем.
Экипаж боевой машины, обнаружив выдвижение украинской бронетехники в районе Времеевского выступа, высокоточными управляемыми ракетами нанёс удар.
В результате российским оружием были уничтожены две единицы бронетехники украинской армии вместе с экипажами.
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