Кадры уничтожения британской бронетехники при наступлении ВСУ на Новодонецкое

Солдаты Южной группировки российской армии уничтожили британские броневики Mastiff во время сражений за Новодонецкое на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Фото: Telegram-канал Бориса Рожина

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Первый бронеавтомобиль Mastiff был поражен из ПТУРа в борт, и сразу вспыхнул. Один из членов экипажа смог выжить, ему удалось выбраться и убежать с поля боя.

Второй автомобиль был поражён миной, после чего боевики спешно стали вытаскивать собственных раненых.

На видеоролике видно, как националисты бросают подбитый броневик и пешком возвращаются на исходные позиции.