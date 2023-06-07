Солдаты Южной группировки российской армии уничтожили британские броневики Mastiff во время сражений за Новодонецкое на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Первый бронеавтомобиль Mastiff был поражен из ПТУРа в борт, и сразу вспыхнул. Один из членов экипажа смог выжить, ему удалось выбраться и убежать с поля боя.
Второй автомобиль был поражён миной, после чего боевики спешно стали вытаскивать собственных раненых.
На видеоролике видно, как националисты бросают подбитый броневик и пешком возвращаются на исходные позиции.
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