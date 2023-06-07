Действия вооружённых сил Украины (ВСУ) можно назвать сейчас мелкой моторикой. Противник не выдохся совсем, но перезагружается, он понял, что готовность своих насильно отмобилизованных солдат умирать оценил не совсем адекватно. Об этом написал в своём Telegram-канале замначальника Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, стычки последних дней показали, что при упорстве со стороны российских военных боевики ВСУ ломаются и впадают в состояние фрустрации: как же так — нам говорили, что "русня" сразу побежит, а они стреляют, убивают нас, что-то тут не совсем так, как нам обещали.
Экс-комбат "Востока" призвал бойцов ВС РФ "упираться" и давить врага изо всех сил, отметив, что в таком случае боевики ВСУ не выдерживают и бегут.
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