"РВ": ВСУ "продавливают фронт" у Орехово-Зуево в Подмосковье

Киевские пропагандисты продолжают врать о виртуальных победах, даже не краснея. Украинский пропагандист Тарас Березовец озвучил в эфире невероятную сводку с "победами" украинского "контрнаступа", сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

По словам эксперта, украинская армия ударила там, где никто не ждал и продавливает фронт у города Орехово-Зуево Московской области.

Каким образом это возможно, киевский аналитик пояснять не стал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение принято, а график движения ВСУ утверждён.

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