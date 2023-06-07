Киевские пропагандисты продолжают врать о виртуальных победах, даже не краснея. Украинский пропагандист Тарас Березовец озвучил в эфире невероятную сводку с "победами" украинского "контрнаступа", сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По словам эксперта, украинская армия ударила там, где никто не ждал и продавливает фронт у города Орехово-Зуево Московской области.
Каким образом это возможно, киевский аналитик пояснять не стал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение принято, а график движения ВСУ утверждён.
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