Украинские боевики предпринимают попытки подавить фланги в Артёмовске и атаковать город, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что территория под хаотичными обстрелами ВСУ.
Он подчеркнул, что ситуация тяжёлая.
"Ситуация стабильно сложная, но контролируемая, противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные", — сообщил Пушилин РИА Новости.
По его словам, ВСУ бьют из артиллерии, миномётов и БПЛА. По мнению Пушилина, украинские боевики не теряют надежды вернуть хотя бы часть территории под контроль, но на флангах сконцентрированы серьёзные силы ВС России.
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