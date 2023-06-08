Пушилин проинформировал о попытках ВСУ атаковать Артёмовск и подавить фланги

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики предпринимают попытки подавить фланги в Артёмовске и атаковать город, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что территория под хаотичными обстрелами ВСУ.

Фото: РИА Новости

Он подчеркнул, что ситуация тяжёлая.

"Ситуация стабильно сложная, но контролируемая, противник на регулярной основе пытается продавить как фланги, так и непосредственно совершает обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные", — сообщил Пушилин РИА Новости.

По его словам, ВСУ бьют из артиллерии, миномётов и БПЛА. По мнению Пушилина, украинские боевики не теряют надежды вернуть хотя бы часть территории под контроль, но на флангах сконцентрированы серьёзные силы ВС России.