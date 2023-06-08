Вылазка ВСУ на Артёмовском направлении оборачивается серьёзными потерями, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, у противника серьёзный запас боеприпасов.
Как подчеркнул военкор, ВСУ бьют из установок HIMARS по окопам, что означает, что запас боеприпасов у них достаточный.
"Мы имеем достаточный боезапас, и у противника арсеналы серьёзные, если он догорущими "Хамерсами" по окопам бьёт", — сообщил военкор.
По данным военкора, на Артёмовском направлении попытки украинских боевиков прорвать линию обороны ВС России.
"На Артёмовском направлении, в районе Берховского водохранилища у противника неуспех и большие потери. Сейчас по отступающим группам ВСУ бьёт наша артиллерия", — резюмировал Сладков.
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