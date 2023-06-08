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Сладков: на Артёмовском направлении у ВСУ большие потери — бьют HIMARS по окопам

0:53
Силовые структуры

Вылазка ВСУ на Артёмовском направлении оборачивается серьёзными потерями, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, у противника серьёзный запас боеприпасов.

Сладков: на Артёмовском направлении у ВСУ большие потери — бьют HIMARS по окопам
Фото: rusvesna.su

Как подчеркнул военкор, ВСУ бьют из установок HIMARS по окопам, что означает, что запас боеприпасов у них достаточный.

"Мы имеем достаточный боезапас, и у противника арсеналы серьёзные, если он догорущими "Хамерсами" по окопам бьёт", — сообщил военкор.

По данным военкора, на Артёмовском направлении попытки украинских боевиков прорвать линию обороны ВС России.

"На Артёмовском направлении, в районе Берховского водохранилища у противника неуспех и большие потери. Сейчас по отступающим группам ВСУ бьёт наша артиллерия", — резюмировал Сладков.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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