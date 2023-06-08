Сладков: на Артёмовском направлении у ВСУ большие потери — бьют HIMARS по окопам

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вылазка ВСУ на Артёмовском направлении оборачивается серьёзными потерями, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, у противника серьёзный запас боеприпасов.

Фото: rusvesna.su

Как подчеркнул военкор, ВСУ бьют из установок HIMARS по окопам, что означает, что запас боеприпасов у них достаточный.

"Мы имеем достаточный боезапас, и у противника арсеналы серьёзные, если он догорущими "Хамерсами" по окопам бьёт", — сообщил военкор.

По данным военкора, на Артёмовском направлении попытки украинских боевиков прорвать линию обороны ВС России.

"На Артёмовском направлении, в районе Берховского водохранилища у противника неуспех и большие потери. Сейчас по отступающим группам ВСУ бьёт наша артиллерия", — резюмировал Сладков.