Минобороны РФ: артиллеристы ЦВО на Краснолиманском направлении применили "огневое прочёсывание"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы Центрального военного округа боевыми расчётами "Града" ударили по ВСУ методом "огневого прочёсывания" на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

Фото: Вадим Савицкий

Метод позволяет нанести противнику значительный урон за несколько ударов. С помощью разведывательных БПЛА российские бойцы получили координаты целей и выдвинулись на удобные позиции.

"Первый удар был нанесён по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 километров в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

Как подчеркнули в Минобороны, применение метода "огневого прочёсывания" позволяет планомерно уничтожить живую силу и технику на определённом участке местности.