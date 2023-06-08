Артиллеристы Центрального военного округа боевыми расчётами "Града" ударили по ВСУ методом "огневого прочёсывания" на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Метод позволяет нанести противнику значительный урон за несколько ударов. С помощью разведывательных БПЛА российские бойцы получили координаты целей и выдвинулись на удобные позиции.
"Первый удар был нанесён по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 километров в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника", — сообщили в ведомстве РИА Новости.
Как подчеркнули в Минобороны, применение метода "огневого прочёсывания" позволяет планомерно уничтожить живую силу и технику на определённом участке местности.
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