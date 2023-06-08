Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России поразили две воздушные цели в небе над Белгородом.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, информация о возможных последствиях на земле уточняется, на месте работают специалисты экстренных служб.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям", — подтвердил губернатор в Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли населённый пункт Графовка в Шебекинском округе с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Как уточнил руководитель Белгородской области, жертв и пострадавших удалось избежать.
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