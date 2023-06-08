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РИА Новости: на востоке Украины в городе Сумы прогремели взрывы

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Силовые структуры

Военно-космические силы РФ нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам в украинском городе Сумы.

РИА Новости: на востоке Украины в городе Сумы прогремели взрывы
Фото: topwar.ru

О громких взрывах в населённом пункте сообщает агентство РИА Новости.

"Взрывы раздались в Сумах", — цитируют авторы материала собственный источник.

По словам украинских СМИ, незадолго до начала атаки в городе включилась воздушная тревога.

Ранее российский политолог рассказал, что ночью 8 июня на Запорожском направлении произошёл самый серьёзный бой за многие месяцы военной спецоперации. Украинское командование бросило в атаку до 120 единиц техники, но наступление ВСУ было успешно отбито.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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