Военно-космические силы РФ нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам в украинском городе Сумы.
О громких взрывах в населённом пункте сообщает агентство РИА Новости.
"Взрывы раздались в Сумах", — цитируют авторы материала собственный источник.
По словам украинских СМИ, незадолго до начала атаки в городе включилась воздушная тревога.
Ранее российский политолог рассказал, что ночью 8 июня на Запорожском направлении произошёл самый серьёзный бой за многие месяцы военной спецоперации. Украинское командование бросило в атаку до 120 единиц техники, но наступление ВСУ было успешно отбито.
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