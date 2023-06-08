Минобороны показало удары вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские вертолёты Ка-52 "Аллигатор" нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

Соответствующие кадры, предоставленные Министерством обороны РФ, публикует РИА Новости. На видеозаписи продемонстрированы удары Ка-52 по местам сосредоточения военной техники ВСУ. Целями для атаки стали самоходные артиллерийские установки и бронетехника украинской армии.

Отмечается, что экипажи Ка-52 применяют высокоточные управляемые ракеты на Южно-Донецком направлении. Как пояснили в Минобороны, российским военным удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины ВСУ.

Ранее вертолёты Ка-52 и Ми-28Н группировки "Восток" нанесли мощные удары по технике украинских войск на Запорожском направлении.