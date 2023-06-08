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Сладков: Россия и Украина поменялись местами

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Силовые структуры

С начала спецоперации на Украине российские военные шли в наступление, и несмотря на ситуацию продвигались, однако, вовремя стало понятно, что тактику необходимо менять, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Сладков: Россия и Украина поменялись местами
Фото: youtube.com/BBC News Україна

По его словам, сейчас ВСУ вынуждены идти в наступление и нести потери из-за несговорчивости западных кураторов Незалежной.

"Россия и Украина поменялись местами. Надо признать, что мы также шли в атаку в начале СВО. Мы сами себе хозяева. В мае прошлого года Владимир Путин жёстко сказал: "Стоп! Никакой штурмовщины!" — заявил военкор. — Дальше пошло без авралов, спокойно. А у ВСУ и командование американское несговорчивое, и времени позарез".

По словам военкора, перед ВСУ поставили задачу "ни шагу назад", что ведёт к истощению украинской армии.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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