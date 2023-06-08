Сладков: Россия и Украина поменялись местами

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С начала спецоперации на Украине российские военные шли в наступление, и несмотря на ситуацию продвигались, однако, вовремя стало понятно, что тактику необходимо менять, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Фото: youtube.com/BBC News Україна

По его словам, сейчас ВСУ вынуждены идти в наступление и нести потери из-за несговорчивости западных кураторов Незалежной.

"Россия и Украина поменялись местами. Надо признать, что мы также шли в атаку в начале СВО. Мы сами себе хозяева. В мае прошлого года Владимир Путин жёстко сказал: "Стоп! Никакой штурмовщины!" — заявил военкор. — Дальше пошло без авралов, спокойно. А у ВСУ и командование американское несговорчивое, и времени позарез".

По словам военкора, перед ВСУ поставили задачу "ни шагу назад", что ведёт к истощению украинской армии.