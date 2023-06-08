Подоляка: этой ночью ВСУ пошли в свою "главную атаку" — пока безрезультатно

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 8 июня армия Украины пошла в свою "главную атаку".

Фото: starbiography.ru

На 4 утра безрезультатно, сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

"Итак, это случилось. Ранее мы только предполагали, но теперь уже нет никаких сомнений, что главный удар противника будет именно на Запорожском направлении. И сегодня ночью главные силы 10 АК ВСУ несколькими волнами штурмовали наши позиции южнее Малой Токмачки", — в Telegram-канале пишет эксперт.

Перед атакой украинская армия применила прием, отработанный зимой под Купянском — удар "Хаймарсами" по окопам, чтобы уничтожить личный состав ВС РФ, остальных деморализовать.

ВСУ шли большими силами: кто подрывался на минах, кого уничтожали артиллеристы РФ, которые не случайно взяли раньше паузу, и которые сегодня ночью работали много и метко. Выживших боевиков ВСУ добивала ВКС РФ, подчеркнул Подоляка.

По его словам, "Ночные охотники" и "Аллигаторы" сегодня хорошо поработали: у врага потери огромны, а главное — безрезультатная попытка наступления.

В эту ночную атаку Киев положил всё на алтарь победы, но моральный дух у них серьёзно "подмочен". А вот у русских солдат этот самый дух проявился во всей красе, отметил обозреватель.

А лучшим подтверждением провала ВСУ стало упорное игнорирование ЦИПСы этого самоубийства.

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